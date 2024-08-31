Trabzonspor'dan Serdar Saatçı bombası. Maliyeti belli oldu

Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Savunmanın merkezine Stefan Savic ve Arseniy Batagov’u katan bordo-mavili takım, bir hamle daha yapmak için kolları sıvadı.

Baniya’nın ayrılmasının ardından stoper pozisyonuna takviye arayışına giren Trabzonspor, Beşiktaş'ın eski savunma oyuncusu Serdar Saatcı'nin işini bitirdi. Braga'da forma giyen genç stoper ve kulübüyle her konuda anlaşma sağlandı.

Anlaşmaya göre, Trabzonspor, Serdar Saatçı için Portekiz ekibine 2,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Aynı zamanda oyuncu ile 4 yıllık bir sözleşme imzalanacak.

Braga daha önce 21 yaşındaki stoperi 1.5 milyon euro karşılığında Beşiktaş’tan transfer etmişti. Portekiz ekibinde 34 maça çıkan Saatçı, 2 asist yapmıştı.