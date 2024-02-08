Trabzonspor'dan sert tepki. Abdullah Avcı isyan etti

Trabzonspor Kulübü'nün resmi x hesabından, Eryaman Stadyumu’nun kötü durumdaki çimlerini gösterdi ve, “Marka değeri, Futbolcu Sağlığı” sözlerini kullandı. Bu paylaşım için TFF'nin resmi hesabı da etiketlendi.

Trabzonspor’un Teknik Direktörü Abdullah Avcı da maçtan önce yaptığı açıklamada zeminden şikayet etti. Avcı, şöyle konuştu;

“Zemini görüyorsunuz. Ankaragücü de 2 gün önce burada maç yapmak istemedi. Gençlerbirliği de bugün burada maç yapmak istemiyor, biz de istemiyoruz. Tribünler boş. Oyun kalitesi azaldı. Bugün ligde baktığımızda, İstanbul’da bir takımla oynayacağız mesela, nerede oynayacağımızı bilmiyoruz. Bunu değiştirmek için hiçbir kriter yok mu? Marka değeri dediğimizde bunu nasıl iyileştireceğiz? Biz bu oyunu nasıl oynayacağız? Nasıl marka değerini yaratacağız? Bu oyun sağlıklı zeminde oynanır. TFF bir açıklama yapıyor mu, Süper Kupa finali yapılmadı, bununla ilgili bir açıklama var mı, olacak mı? Neden, bu oyun nasıl gelişecek? Hastalık var, deprem var, biz oynuyoruz. Hiçbir yanıt verilmeyecek. Her hafta hakemleri tartışıyoruz. Ben de geçen hafta canım yandı. Sıkıldım, söylemek istedim. Bunu sporcu sağlığı için, marka değeri için söylüyorum. Üzülüyorum, biraz rahatlamak ve konuşmak istedim. Umarım değişir, ama değişmeyeceğini biliyorum. Devletimiz bu kadar stadyum yaptı, çimlerine bakmıyoruz. Burada 2 gün sonra başka bir maç yapılacak. Buna yanıt verilmeyecek, bunun için bir şey yapılmayacak.”