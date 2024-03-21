Trabzonsporlu futbolcudan Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili flaş itiraf

Kaynak: Fanatik
Trabzonsporlu futbolcudan Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili flaş itiraf
Trabzonsporlu Stefano Denswil, Fenerbahçe maçında gördüklerini tek tek açıkladı.

Trabzonsporlu Stefano Denswil, Fenerbahçe ile oynadıkları maçtan sonra çıkan olaylarda gördüklerini ülkesi Hollanda'nın basınına anlattı.

Denswil'in anlattıkları şöyle:

"Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan bir maç ister Trabzon'da ister İstanbul'da oynansın her zaman çok gergin geçer. Çünkü Fenerbahçe bizim ezeli rakibimiz. Ancak bu maçtaki atmosfer kadar zehirli bir atmosferi daha önce hiç yaşamamıştım.

Kısa süre içinde sahada onlarca taraftar vardı. Tabii ki olayları yatıştırmaya çalıştım.

Oyuncularımız tehdit hissetmedi çünkü taraftarlar provokatif Fenerbahçeli oyuncuları arıyordu.

Birinin köşe bayrağını çekip bir oyuncunun peşinden gittiğini, yerde bir bıçak olduğunu görüntülerde gördüm.

Trabzonsporlu oyuncuların Fenerbahçeli oyuncuları güvenli bir şekilde içeri sokmaya çalıştığını gördüğünüz videolar da var.

Böyle bir anda kendi güvenliğinizi de düşünmek zorundasınız, bu yüzden geç kaldığım için bir noktada içeri gitmeye karar verdim.

Bu futbolun bir parçası değil, bunu görmek istemezsiniz ve buna göz yumulamaz ama burası Türkiye.."

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