Trabzonsporlu futbolcudan kötü haber. 7 ay yok

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'la oynadığı maçta sakatlanan Hüseyin Türkmen'in durumu belli oldu.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç.Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın, Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Hüseyin Türkmen'in yapılan muayenesinde sol aşil tendonunda yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun en kısa sürede Acıbadem Maslak Hastanesi’nde operasyonu planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Türkmen'in en az 7 ay futbol oynayamayacağı öğrenildi.