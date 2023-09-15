Trabzonsporlu Koita transferin son gününde Sivassporlu oldu

Trabzonspor’a transfer olduğu günden beri, aldığı yüksek ücret nedeniyle eleştiri konusu olan ve katkı da veremeyen Koita için, Bordo Mavililer Sivaspor ile anlaştı.

Trabzonsporlu Koita transferin son gününde Sivassporlu oldu

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Bordo Mavililerin, yeni sezonda kadroda düşünmediği ve yollarını ayırmaya çalıştığı Koita, Sivasspor ile anlaşınca ilk olarak sosyal medya hesabından Trabzonspor’u sildiği ve takipten çıktığı görüldü.

Sözleşmesi, sezon sonu biteceği için Trabzonspor’un anlaşma zemini aradığı oyuncuya, Süper Lig ekiplerinden en ciddi Sivasspor cephesi talip olunca, görüşmeler nihayet bugün sonuçlandı.

Oyuncu için; Yiğidolar, Trabzonspor’a önce 250 bin Euro önermiş, Bordo Mavililer de, en az 400 bin Euro oyuncuya vermelerini istemişti.

Transferin son gününde gerçekleşen anlaşmada, 33 yaşındaki Paris doğumlu Gine asıllı santrafor için; Kırmızı Beyazlılar, oyuncunun 1 Milyon 535 bin Euro olan yıllık maaşının, 350 bin Euro’sunu ödemeyi kabul etti. 85 bin Euro da Fode Koita alacağından feragat edince, geri kalan 1 milyon 100 bin Euro’yu da mecburen Trabzonspor’un ödeyeceği öğrenildi.

Bu oyuncunun Kasımpaşa’dan transfer edildiği dönemde, bazı önemli siyasi isimlere yakın kişilerin, bu transfere el uzattığı ve oyuncunun Bordo Mavili kulübe göz göre göre gönderildiği iddia edilmişti.

BATUHAN DA ÜMRANİYESPOR’A
Öte yandan, Karadeniz ekibinde lisansı çıkartılmayan Batuhan Kör'ün de, Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile söz kestiği ifade edildi.

Trabzonspor'un, Fode Koita ve Batuhan Kör'ün ayrılıklarını kısa süre içinde resmi olarak duyurması bekleniyor.

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