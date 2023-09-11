Trabzonsporlu Koita'nın acı günü

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Trabzonspor’un 32 yaşındaki golcü ismi Fode Koita aldığı acı haberle sarsıldı.

Fode Koita’nın babası vefat etti.

Yaşanan bu gelişme sonrası Bordo-mavili yönetimden izin alan Koita ilk uçakla ülkesi Gine’ye uçtu.

Yıldız futbolcu bir diğer Süper Lig ekibi olan Hatayspor ile transfer görüşme halindeydi.

2021 yılında Kasımpaşa’dan bedelsiz olarak kadroya katılan Fode Koita Trabzonspor’da geçirdiği 1 sezonun ardından Kasımpaşa’ya kiralanmış ve sezonun bitmesiyle Bordo-mavililere geri dönmüştü.