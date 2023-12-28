Trabzonsporlu Mendy yoğun ısrarlara rağmen gelen teklifi reddetti

Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Batista Mendy, milli takımdan gelen teklifi bir kez daha elinin tersiyle itti.

YOĞUN ISRAR EDİLDİ

Gine Bissau, Afrika Uluslar Kupası'nda iddiasını sürdürmek için bir süredir Batista Mendy'e milli takım davetinde bulunuyordu.

Batista Mendy, tüm ısrarlara rağmen Gine Bissau'yu reddetti ve Fransa'yı tercih etti.

KADROYA ALINMADI

Gine Bissau, 25 kişilik Afrika Uluslar Kupası kadrosunda Mendy'e yer vermedi.

Bu gelişme sonrası Trabzonspor, Afrika Uluslar Kupası'nda kilit isimlerinden Mendy'i kaybetmemiş oldu.