Trabzonsporlu Mendy yoğun ısrarlara rağmen gelen teklifi reddetti

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Turgay Beşyıldız
Trabzonsporlu Mendy yoğun ısrarlara rağmen gelen teklifi reddetti
Süper Lig ekibi Trabzonspor'da forma giyen Batista Mendy, Gine Bissau milli takımından gelen teklifi reddetti.

Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Batista Mendy, milli takımdan gelen teklifi bir kez daha elinin tersiyle itti.

2106040-1.jpg

YOĞUN ISRAR EDİLDİ
Gine Bissau, Afrika Uluslar Kupası'nda iddiasını sürdürmek için bir süredir Batista Mendy'e milli takım davetinde bulunuyordu.

Batista Mendy, tüm ısrarlara rağmen Gine Bissau'yu reddetti ve Fransa'yı tercih etti.

KADROYA ALINMADI
Gine Bissau, 25 kişilik Afrika Uluslar Kupası kadrosunda Mendy'e yer vermedi.

Bu gelişme sonrası Trabzonspor, Afrika Uluslar Kupası'nda kilit isimlerinden Mendy'i kaybetmemiş oldu.

İlgili Haberler
Trabzonspor’da Bjelica Bardhi’den sonra o yıldız oyuncuya kancayı attı
Trabzonspor’da Bjelica Bardhi’den sonra o yıldız oyuncuya kancayı attı
Trabzonspor'da kadroya giremeyen milli futbolcuya talip
Trabzonspor'da kadroya giremeyen milli futbolcuya talip
Orsic'ten Trabzonspor'u yıkan haber
Orsic'ten Trabzonspor'u yıkan haber
Trabzonspor taraftarı çıkarken ıslıklamıştı. Abullah Avcı'dan Abdülkadir açıklaması
Trabzonspor puanı nasıl kurtardı? Öpsün de başına koysun. Turgay Beşyıldız yazdı
Trabzonspor'un Başakşehir maçı ilk 11'i belli oldu. Abdullah Avcı'dan sürpriz tercih
Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber
Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber
Trabzonspor Özkan Sümer'i vefatının üçüncü yılında andı
Trabzonspor Özkan Sümer'i vefatının üçüncü yılında andı
Son Haberler
Türkiye Boks Federasyonu’nda istifa depremi Spor
Türkiye Boks Federasyonu’nda istifa depremi
Zafer Partisi’nin İstanbul adayı belli oldu. Yeniçağ açıklıyor Gündem
Zafer Partisi’nin İstanbul adayı belli oldu. Yeniçağ açıklıyor
Türbülans Çiğdem meğer dışarıda gezip, CAFA CHİP adlı bir şirket bile kurmuş! Gündem
Türbülans Çiğdem meğer dışarıda gezip, CAFA CHİP adlı bir şirket bile kurmuş!
Zonguldak’ta feci kaza Gündem
Zonguldak’ta feci kaza
İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı KAFES-26 baskını Gündem
İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı KAFES-26 baskını
Kaçak göçmen organizatörlerine operasyon. 15 organizatör tutuklandı Gündem
Kaçak göçmen organizatörlerine operasyon. 15 organizatör tutuklandı
10 yıl önce kaybolmuştu. Youtube için drone uçuran adam tüm gizemi çözdü Dünya
10 yıl önce kaybolmuştu. Youtube için drone uçuran adam tüm gizemi çözdü