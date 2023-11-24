Trabzonsporlu Onuachu geleceği ile ilgili konuştu

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onucahu, Trabzonsporla ilgili düşünceleri için, Nijerya basınına konuştu.

Trabzonspor’un 2 metrelik başarılı golcüsü Paul Onuachu, kiralık olduğu Trabzonspor ya da bonservisinin bulunduğu Southampton ile ilgili şu an bir gelecek fikrine sahip olmadığını ve kariyer devamına, sezon sonunda karar vereceğini ifade etti.

Onuachu, Nijerya basınında Punch Sports Extra'ya verdiği kısa demeçte, şu sözlerine yer verdi: “Futbol geleceğimle ilgili kararı sezon sonunda vereceğim."

Onuachu, öte yandan ülkesinde de Trabzonspor’da yaptıklarıyla da takdir ediliyor.

Afrika Kupası için milli takıma şimdilik çağrılmayan ve Süper Lig'de, 8 maçta 6 gol, 1 de asist ile takımına katkı sağlayan başarılı futbolcunun, Konyaspor’a attığı akrobatik 2. gol de gündem olmuştu.

Gol krallığı yaşadığı Belçika'nın Genk takımından, İngiltere'nin Championship ligi ekiplerinden Southampton'a 18 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olan Paul Onuachu, İngiliz ekibinde beklentileri karşılayamayarak Trabzonspor'a kiralık olarak gelmişti. Nijeryalı golcü, bordo-mavililerde kendini bulunca, İngilizleri şimdiden pişman etti gibi!

Southampton FC, eğer Onuachu Trabzonspor’da kalmaya karar verirse, eski golcüsü hakkında nasıl bir süreç uygulayacak, o da şimdilik merak konusu.

Söz konusu İngiliz Kulübü ile Göztepe'nin sahipleri, bilindiği gibi aynı ismi teşkil ediyor.