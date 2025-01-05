Trabzonsporlu taraftarlar, stada sandviç içinde meşale sokmaya çalışırken yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü, maç öncesinde stadyumda güvenlik önlemleri alarak yasaklı maddeleri sokmaya çalışan taraftarları tespit etti.

TARAFTARLARIN YASAKLI MADDESİ SANDVİÇ İÇİNE GİZLENMİŞ

19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan maç öncesi ve esnasında, bazı taraftarların vücutlarının çeşitli bölgelerine, kıyafetlerine, çanta ve yiyeceklerinin içine yasaklı maddeler gizlediği belirlendi. Özellikle sandviçlerin içine yerleştirilen meşale ve torpiller, güvenlik ekipleri tarafından fark edilerek stada girişleri engellendi.

TOPLAMDA 82 KİŞİYE İŞLEM BAŞLATILDI

Maçta, misafir tribününden 9, ev sahibi tribününden ise 12 kişi yasaklı maddelerle yakalanarak stadyum polis merkezine götürüldü. Ayrıca, sosyal medyada yapılan paylaşımlar sebebiyle 44 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucu toplamda 82 kişi hakkında, 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun gereği adli ve idari işlem başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, statta bulunan güvenlik kamera görüntülerinin incelenerek tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.