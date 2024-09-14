Trabzonsporlu taraftarlardan Beşiktaş maçına özel hazırlık

Kaynak: DHA
Trabzonsporlu taraftarlardan Beşiktaş maçına özel hazırlık

Süper Lig’in 5. Haftasında yarın Beşiktaş’ı ağırlayacak Trabzonspor’da taraftarlar özel hazırlık yapıyor. Bordo mavili taraftarlar Şenol Güneş temalı koreografi hazırlıyor.

Süper Lig’in 5’inci haftasında yarın 103’üncü kez karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ile Beşiktaş maçı öncesinde bordo-mavili taraftarlardan koreografi hazırlığı yoğun bir şekilde sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Trabzonspor taraftar gruplarının birlikte yürüttükleri özel koreografi çalışmasında Şenol Güneş temalı bir görsel yer alacak.

Yaklaşık bin 200 balon, 40 el bayrağı ve çok sayıda pankartın da olacağı hazırlıklarda ayrıca son dönemde Türkiye’nin en çok konuşulan gündemlerinden olan Narin için de bir görsel hazırlandığı öğrenildi.

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