Trabzonsporlu Thomas Meunier'den flaş itiraf: Bıçaklı bir adam vardı

Ara transfer döneminde Trabzonspor'a transfer olan Thomas Meunier, Belçika basınından La Derniere Heure'a özel röportaj verdi.

Bordo-Mavili ekibi neden tercih ettiği ile başlayan açıklamalar, olaylı Fenerbahçe maçı ile devam etti.

Thomas Meunier; "Dürüst olmak gerekirse, Fenerbahçeli oyuncular daha fazla taraftar olmadığı için şanslıydı. Çok daha kötü olabilirdi. Bıçaklı bir adam vardı" ifadesini kullandı.

İşte Thomas Meunier'in açıklamaları:

"Trabzonspor'a transfer olduğum için mutluyum. Milli Takıma seçilmem gerekiyordu, transferimin nedeni buydu. Trabzonspor'a transferim sırasında Milli Takım Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile konuştum. Onun için şu açıktı; istikrarlı ve iyi oynarsam milli takıma seçilebilirim. Real Madrid ya da Bayern Münih'e gitmemi istemediğini söyledi. Amacı oynamamdı."

"Pazar günü özel bir maç oynandı. Fenerbahçe maçında yaşananlar olağanüstüydü. Kulüp üyeleri bana olayların hiç bu kadar büyümediğini söyledi. Çok fazla gerginlik vardı. Türkiye'de lig çok tutkulu. Bu gerçekten sevdiğim bir şey ama tabii ki şiddet değil, tutku."

"Maçın çok sıcak geçeceği konusunda uyarılmıştım ama bunu beklemiyordum. İlk kez gerçekten böyle bir atmosfer gördüm. İki takım arasında bir yolsuzluk geçmişi var. Anladığım kadarıyla Trabzonspor, şike yüzünden 2-3 şampiyonluğunu Fenerbahçe'ye kaptırmış. İki kulüp arasında bir nefret var."

'Batshuayi, Muay Thai yapabildiğini göstermek istedi. Bu hareket gerekli değildi. Çünkü, taraftarın sadece soyunma odasının girişini engellemek için onun yanından geçmek istediğini görebilirsiniz. Diğer Fenerbahçeli oyunculara ne olacağını bilmiyorum. 3 aydan 1 yıla kadar ceza alabileceğinden bahsediyoruz. Çünkü, ortada bir nefsi müdafaa yok. Örneğin bir oyuncu, zaten bir güvenlik görevlisi tarafından yere yatırılmış bir taraftara yumruk atıyor."

"Her 5 dakikada 1 maç duruyordu. Çünkü sahaya bir şeyler atılıyordu. Şişeler, bozuk paralar, çakmaklar, cıvatalar, hatta restoranda kullanılan bir tepsi. Her seferinde birine bir şeyler isabet ediyordu. Bıçaklı bir adam da vardı. Dürüst olmak gerekirse, Fenerbahçeli oyuncular daha fazla taraftar olmadığı için şanslıydı. Bu bir tuzaktı. Çok daha kötü olabilirdi. Kavgayı canlı olarak yaşamadım çünkü yenilgiden iğrenerek hemen soyunma odasına gittim."