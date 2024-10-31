Trabzonspor'u sırtlıyor! Takımın gol yükü Banza'da

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Trabzonspor'u sırtlıyor! Takımın gol yükü Banza'da

Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe'yi evinde ağırlayacak Trabzonspor'da Simon Banza, takımının attığı 9 golün 4'üne imza atarak en golcü oyuncu konumunda dikkat çekiyor.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor'un hücumdaki en büyük güvencesi Simon Banza olacak.

Trabzonspor'un sezon başladıktan sonra Portekiz'in Braga Kulübünden kadrosuna kattığı Demokratik Kongolu santrfor, ligin 5. haftasındaki Beşiktaş maçında görev yapmaya başladı.

Karadeniz ekibinde 6 lig maçında 530 dakika forma giyen futbolcu, ilk 9 haftada 9 golü bulunan bordo-mavili takımda 4 gol ile en golcü oyuncu konumunda bulunuyor.

Banza, ligin 7. haftasında Trabzonspor'un 3-2 kazandığı TÜMOSAN Konyaspor maçında 2, ligin 8. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 biten karşılaşma ile ligin 10. haftasında 2-1 mağlup olduğu Göztepe maçında 1'er gol kaydetti.

İki golünü penaltılarla atan Banza'nın rakip fileleri havalandırdığı maçlarda Trabzonspor 4 puan elde etti.

VISCA'NIN DALYA HEYECANI

Trabzonspor'da 2 gol ile Banza'dan sonra en etkili oyuncu konumunda bulunan Visca da Fenerbahçe maçında gol atması halinde 'Dalya' yapacak.

Bordo-mavili takımın ligin 7. haftasında 3-2 kazandığı TÜMOSAN Konyaspor ve 9. haftada 1-0 galip geldiği RAMS Başakşehir maçında rakip fileleri havalandıran oyuncu, geçen hafta Göztepe maçında suskun kalarak dalya yapamamıştı.

Türkiye'de Başakşehir ve Trabzonspor formalarıyla toplam çıktığı 384 Süper Lig maçında rakip fileleri 99 kez havalandıran Visca, hafta sonu gol atması halinde 100. golüne ulaşarak 'Dalya' sevinci yaşayacak.

TOPLAM 5 OYUNCUNUN GOLÜ VAR

Trabzonspor'da ligde oynadığı 9 maçta 5 oyuncu gol atma başarısı gösterdi.

Bordo-mavililerde Banza (4), Visca (2) kez rakip fileleri havalandırırken Okay Yokuşlu, Umut Bozok ve Denswil de birer gol kaydetti.

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