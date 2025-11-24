Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor Başakşehir'i deplasmanda 4-3 mağlup ettiği karşılaşmada 10'uncu dakikasında Ebosele'nin yaptığı sert müdahaleyle yerde kalan Edin Visca, talihsiz bir sakatlık yaşayarak kenara geldi.

VISCA'NIN BİLEĞİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ

Bu sezon ikinci kez 11'de şans bulduğu karşılaşmanın henüz başında yaşadığı bu şansızlık sonrası hastaneye götürülen Visca'nın yapılan ilk incelemelere göre durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Futbol Arena'dan Nurgül Günaydın'ın haberine göre; Edin Visca'nın ayak bileğinde kırık tespit edildi. Tecrübeli oyuncunun ameliyat olacağı aktarıldı.