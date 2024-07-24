Trabzonspor'un Avrupa'ya götürdüğü kafilede kimler var

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Trabzonspor'un Avrupa'ya götürdüğü kafilede kimler var

Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Ruzomberok takımıyla karşılaşacak Trabzonspor, Slovakya'ya gitti.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Ruzomberok takımıyla karşılaşacak Trabzonspor, Slovakya'ya gitti.

Bordo-mavililer, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Trabzon Havalimanı'ndan Slovakya'nın Poprad kentine hareket etti. Kafilede şu isimler yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Muhammed Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Arif Boşluk, Eren Elmalı, Ali Şahin Yılmaz, Rayyan Baniya, Stefano Denswil, John David Lundstram, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Batista Mendy, Enis Bardhi, Kerem Şen, Umut Güneş, Edin Vişça, Mislav Orsic, Cihan Çanak, Trezeguet, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Enis Destan, Umut Bozok"

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