Trabzonspor'un devi gönülleri fethetti

Trabzonspor’un yaz transfer döneminde tekrar kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Paul Onuachu, Fenerbahçe maçında sergilediği fizik gücü ve mücadeleci performansıyla dikkat çekti.

Bordo mavili takımın en önemli gol silahlarından olan Onuachu, taraftarlara güven verdi.

Sezon başında yeniden Trabzonspor’a transfer olan 2.01 metre boyundaki Nijeryalı golcü; fiziksel üstünlüğü, hava toplarındaki hakimiyeti ve mücadeleci oyunu ile takımının hücum hattında ön plana çıktı.

Fenerbahçe karşısında sahaya istekli başlayan Onuachu, ceza alanı içindeki varlığıyla rakip savunmayı zorladı.

İKİLİ MÜCADELELERDE ÜSTÜNLÜK KURDU

2023-2024 sezonunda Trabzonspor formasıyla attığı gollerle taraftarın sevgisini kazanan 30 yaşındaki futbolcunun dönüşü, bordo-mavili camiada büyük beklenti yaratmıştı. Onuachu, Fenerbahçe maçındaki oyunuyla bu beklentilerin boşa çıkmayacağını gösterdi.

Takım arkadaşlarına alan açan, topu saklayan ve ikili mücadelelerde üstünlük kuran Nijeryalı forvet, özellikle kritik anlarda Trabzonspor’u hücumda ayakta tuttu.

21 MAÇTA 15 GOL ATMIŞTI

Taraftarların da büyük destek verdiği Onuachu, ilerleyen haftalarda bordo mavili takımın en önemli gol silahı olmaya devam edecek.

Yeni sezona 2 golle başlayan Onuachu, 2023-2024 sezonunda Trabzonspor formasıyla Süper Lig’de 21 maçta 15 gol kaydetme başarısını göstermişti.