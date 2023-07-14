Trabzonspor'un eski yıldızından haber alınamıyor! Fousseni Diabate kayboldu

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Geçen sezon başı Trabzonspor'un bedelsiz olarak Sırbistan ekibi Partizan'a gönderdiği oyuncu Fousseni Diabate, bu sezon başı izinli olarak gittiği ülkesi Mali'den halen kulübüne dönmediği bildirildi.

Bunun bir sebebi olmadığı ve anormal bir durum olduğunu açıklayan Partizan Kulübü yetkilileri, ''Konuyu kamuoyuna açıkladık ve Mali polisini haberdar ettik'' bilgisini verdi.

Partizan kulübü yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Fousseni Diabate kayıp. Ülkesi Mali'ye gittikten sonra tatilden dönmedi. Menajeri dahil kimse nerede olduğunu bilmiyor. Oyuncumuzdan haber alamıyoruz. Bu durum normal değil" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Göztepe, Giresunspor, Sivasspor ve Trabzonspor'da görev alan 27 yaşındaki futbolcu, 75 maçta 11 gole imza attı.

Diabate geçen sezon Partizan'da ise 25 karşılaşmada 1 gol, 6 asist yaptı.