Trabzonspor'un genç kaptanına Süper Lig'den sürpriz talip!

Geçtiğimiz sezon UEFA Gençlik Ligi'ni ikinci bitiren U19 Takımı'nın kaptanlığını yapan ve turnuvada performansıyla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor'un genç yeteneği Salih Malkoçoğlu'na Süper Lig ekibi Göztepe talip oldu.

Yeni Asır'ın haberine göre; hem ön libero hem de stoper pozisyonlarında görev alabilmesiyle çok yönlü bir oyuncu olan Salih Malkoçoğlu, Göztepe teknik heyetinin dikkatini çekti.

İzmir temsilcisinin Trabzonspor yakın zamanda masaya oturarak 20 yaşındaki oyuncunun transferi için görüşmelere başlaması bekleniyor.

Trabzonspor formasıyla bugüne kadar toplam 7 maça çıkan Salih Malkoçoğlu, özellikle geçen sezonun son 3 maçında da ilk 11'de sahaya çıkıp 90 dakika sahada kalmıştı.