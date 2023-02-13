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Abdullah Avcı: Türkiye için oynayacağız

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, oyuncularına motivasyon depoladı. "Türkiye için oynayacağız" dedi.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 10:23
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Trabzonspor'un hocasından anlamlı mesaj

Abdullah Avcı: Türkiye için oynayacağız
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Süper Lig'e 3 Mart'a kadar ara verilse de Trabzonspor, Konferans Ligi'nde Basel maçına çıkacak.

UEFA'nın kararına göre; maç daha önce açıklandığı gibi 16 Şubat Perşembe saat 20.45'te Akyazı'da oynanacak. Bordo-Mavililer, son 16 Play-Off turu ilk karşılaşmasına bambaşka duygularla hazırlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle herkesin aklı orada. Hem kulüp hem de oyuncular sürekli yardım çağrılarına karşılık veriyor, desteklerini sürdürüyor. Diğer yandan da Basel mücadelesinin provaları devam ediyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı, morali hayli bozuk olan öğrencilerini bu mücadeleye motive etmeye çalışıyor.

ÖZEL DESTEK ALINIYOR

Psikolojik anlamda profesyonel destek de alınırken, Avcı sık sık toplantılar yapıp, "Bu maçın anlamı çok büyük. En önemli karşılaşmamız. Türkiye için oynayacağız. Futbol sadece futbol değildir, sosyal bir olgudur. İnsanımıza bir nebze olsun moral verebilirsek ne mutlu..." sözleriyle takımına sesleniyor.

ŞİFRESİZ OLABİLİR

16 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te Trabzonspor, Konferans Ligi'nde Basel'i konuk edecek. Mücadelenin biletleri, bugün satışa sunulacak. Tribünlerin, deprem bölgesine destek amaçlı tıklım tıklım dolması bekleniyor.

Taraftarlar ayrıca, Exxen platformunun bu mücadeleyi şifresiz olarak yayınlanmasını istiyor. Bordo-Mavililer açık kanaldan yapılacak yayınla, maçta deprem bölgesiyle ilgili verilecek mesajların tüm ülkeye ulaşmasını hedefliyor.

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