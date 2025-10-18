Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Trabzonspor mücadelenin ilk yarısında Felipe Augusto ve Paul Onuachu'nun attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
İlk 9 haftada 15 gol kaydeden Trabzonspor'da Onuachu 7, Augusto ise 4 kez ağları havalandırdı.
Onuachu üst üste 4. maçtır, Felipe Augusto ise 3 maçtır gol atma başarısı gösterdi.
Hücum hattındaki bu istikrar, Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor’un yükselen form grafiğinde belirleyici rol oynuyor.