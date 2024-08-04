Trabzonspor’un kurucu eski başkanı Ahmet Salih Erdem vefat etti

Ahmet Salih Erdem vefat etti

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

57 yıl önce Trabzonspor'u kuran 20 kişiden biri olan ve en son hayatta kalan ''SON TAYFA'' ve aynı zamanda kulübün eski başkanlarından Ahmet Salih Erdem, bu akşam saatlerinde vefat etti.

91 yaşındaki Erdem bir süreden beri rahatsızdı.

Ahmet Salih Erdem kimdir?

Trabzon'un yetiştirdiği önemli iş insanlarından biri olan Erdem, 1967'de kurulan Trabzonspor'un temel taşlarından biriydi. 1972-1973 yılları arasında başkanlık yapan Erdem, kısa sürede büyük başarılara imza attı. Takımı 2. Lig'den Türkiye 1. Futbol Ligi'ne çıkaran Erdem, aynı zamanda Kıbrıs Barış Kupası'nı kazandırdı ve Türkiye Kupası finaline yükseldi.

Erdem'in başkanlığı döneminde atılan sağlam temeller sayesinde, Trabzonspor kısa sürede Türk futbolunun en önemli ekiplerinden biri haline geldi. Onun ardından göreve gelen Şamil Ekinci ile takım ilk şampiyonluğunu yaşadı.

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Salih Erdem'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle duyurduklarını belirtti.