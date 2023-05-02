Trabzonspor'un medya çalışanlarından Alaattin Kazancı vefat etti

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ

Bir süreden beri devam eden rahatsızlığı nedeniyle, yaklaşık bir hafta kadar önce rahatsız olduğu karaciğer ve Akciğerine bağlı olarak beyin kanaması geçiren, Trabzonspor'un Medya Departmanı çalışanlarından Alaattin Kazancı, Trabzon'da bu sabah tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakımında hayatını kaybetti.

Mesleğe başladığı ilk yıllarda Bordo Mavi Tribün Dergisi, Karadeniz ve Günebakış gazetelerinde uzun bir süre foto muhabiri olarak çalışan ve en son 2011 yılı itibariyle Trabzonspor’un medya merkezinde fotoğraf görevlisi olarak işine devam eden 55 yaşındaki Alaattin Kazancı, uzun bir süreden beri karaciğerinden ciddi bir tedavi görüyordu.

Yaklaşık iki ve beş ay kadar önce Bursa’daki Tıp Fakültesi Uludağ Hastanesi’nde iki kez tedavi gören Kazancı, önümüzdeki ay içerisinde de Trabzon Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde karaciğerinden tekrar bir operasyon geçirecekti. Rahatsızlığı son zamanlarda akciğerini de etkilemeye başlayan Kazancı, son günler konuşmakta ve yürümekte oldukça zorluk çekmeye başlamıştı. Epilepsi durumu da söz konusu olan, bundan yaklaşık 10 yıl kadar önce de bir beyin kanaması geçirip Farabi Hastanesi’nde bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Trabzonspor Kulübü'nden daha yeni emekli olan ama yine aynı görevinde çalışmaya devam eden Kazancı, Trabzon’un Atatürk Alanı'ndaki Meydan Parkı içerisinden geçerken, rahatsızlanıp arka üstü yere düşmüş ve beyin kanaması geçirdiği için, ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı. Trabzon’un Yomra ilçesi Özdil mahallesi olan Kazancı , Trabzon Fatih Hastanesi acilindeki ilk müdahalesinden sonra, aynı hastanenin yoğun bakımına kaldırılmıştı.

Yaklaşık bir haftadır tedavisi devam eden Alaattin Kazancı, bu sabah yoğun bakımda vefat etti. Kazancı, Fatma Kazancı ile evli ve ortaokulda okuyan Yağız ve Hümeysa adlı ikiz çocuk babasıydı. Kazancı'nın cenazesi yarın öğlen, Boztepe Mahallesi'ndeki Osmanlı Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak olan cenaze namazı sonrası, Yomra ilçesinin Kıratlı Köyü'ndeki Aile Mezarlığına defnedilecek.