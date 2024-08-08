Trabzonspor'un Rapid Wien maçı 11'i belli oldu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Rapid Wien’i ağırlıyor.

A Spor'dan yayınlanacak karşılaşma, Papara Park’ta saat 20.00’de başlayacak ve Estonyalı hakem Kristo Tohver tarafından yönetilecek. Tohver’in yardımcılıklarını ise Silver Koiv ve Sten Klaasen üstlenecek.

Trabzonspor, ilk maçta avantaj sağlamak için sahasında galibiyet peşinde. Yeni transferler Okay Yokuşlu ve Stefan Savic, UEFA listesine eklenerek kadroya dahil edildi. Bordo-mavili ekipte sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Mendy, Lundstram, Visca, Ozan, Cihan, Draguş.

Rapid Wien: Hedi, Oswald, Hofmann, Raux Yao, Auer, Sangare, Grgic, Seidl, Burgstaller, Jansson, Beljo.

Trabzonspor, Avrupa sahnesinde 152. kez mücadele edecek. Avrupa kupalarında bugüne kadar 151 maça çıkan Karadeniz ekibi, 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi aldı. Bu maçlarda 193 gol atan Trabzonspor, kalesinde 205 gol gördü.

Bu karşılaşma, Trabzonspor’un UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvadaki 96. maçı olacak.

1982-83 sezonunda Almanya’nın Kaiserslautern takımıyla başlayan serüvende bordo-mavililer, 95 maçta 38 galibiyet, 22 beraberlik ve 35 mağlubiyet aldı. Rakip ağlara 130 gol gönderen Karadeniz temsilcisi, kalesinde ise 128 gol gördü.

Trabzonspor, Rapid Wien maçıyla Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir Avusturya takımıyla karşılaşacak.