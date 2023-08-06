Trabzonspor'un stoperleri revirden çıkmaya başladı

Turgay Beşyıldız- YENİÇAĞ

Trabzonspor'un en son 1461 Trabzon ile oynadığı hazırlık maçında, dört stoperi; Denswil, Benkovic, Fernandez ve Hüseyin'in yokluğunda Ali Şahin ve Arif'i oynatan teknik direktör Nenad Bjelica, Antalyaspor maçı öncesinde bu konuda iyi haberler alabilir.

Sakatlığı olan Denswil ile Benkovic'in pazartesi sabahı takımla çalışmalara katılacağı bildirildi. Bugünü izinli geçiren Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen dün itibariyle düz koşulara başladı. Bjelica'nın bu konuda elinin rahatlayacağı Karadeniz ekibinde, Fernandez'in dönüşünün ise biraz daha süre alacağı öğrenildi.

Önümüzdeki cuma günü saat 21.oo' de Trabzon'da oynanacak, Trendyol Süper Ligi'nin ilk karşılaşması öncesi, kombine bilet satışlarında da yeniden hareketlilik başladı.