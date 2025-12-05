Trabzonspor'un son dönemdeki en başarılı scout transferlerinden gösterilen 23 yaşındaki Ukraynalı stoper Arseniy Batagov, bordo mavili kulüpteki ikinci sezonunda başarılı form grafiğini daha da yükseltti.

TRABZONSPOR SAVUNMASINDA PARLADI

Bu sezon toplamda 14 maçta forma giyip 2 asistlik performans sergileyen Batagov, savunmada kritik müdahalelerinin yanı sıra geriden oyun kurulumuna verdiği katkıyla da göz doldurdu.

PREMIER LİG KULÜPLERİYLE ADI ANILIYORDU

Geçtiğimiz transfer dönemi boyunca adı Premier Lig kulüpleriyle anılan Batagov'a şimdi de İtalya Serie A'nın son şampiyonu Napoli talip oldu.

NAPOLI BATAGOV'U TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Antonio Conte yönetimindeki Napoli'nin Batagov'u yakından takip ettiği ve ara transfer döneminde resmi girişimlerde bulunmaya hazırlandığı belirtilirken Trabzonspor'un ise kilit oyuncularını sezon sonuna kadar takımda tutmak istediği öğrenildi.

Buna rağmen astronomik bir teklif gelmesi halinde; bordo mavili yönetim, Arseniy Batagov'un şatışına sıcak bakılabilir.