Trabzonspor'un yıldızı korkutuyor! Antrenmanda yok

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında 18 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde sürdürüyor.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, daha sonra taktik ağırlıklı çalışmalarla devam etti.

ONUACHU VE ZUBKOV İDMANDA YOK

Antrenmana sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme’nin yanı sıra, sağ diz dış yan bağlarında hafif zorlanma yaşayan Paul Onuachu ve hasta olan Oleksandr Zubkov katılmadı. Onuachu’nun durumunun maç günü netlik kazanması bekleniyor.

FATİH TEKKE’NİN PLANINI ETKİLEYEBİLİR

Nwakaeme'nin uzun süreli sakatlığı ve Kasımpaşa deplasmanı öncesi iki önemli oyuncusunun durumunun belirsizliği, teknik direktör Fatih Tekke’nin maç planını etkileyebilir.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.