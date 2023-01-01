1 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ehliyetini ilk haftasında kaptırdı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yılbaşı denetiminde durdurulan bir aracın aday sürücüsünün bir hafta önce aldığı ehliyetine el konuldu.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 06:35
Takip Et

Trafiğe alkollü çıktı bir hafta önce aldığı ehliyetine el konuldu

Ehliyetini ilk haftasında kaptırdı
+
Aa
-

Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik ekipleri Kemalpaşa Mahallesi'nde alkol denetimi yaptı.

Denetimde durdurulan bir araçta 0,58 promil alkollü olduğu tespit edilen aday sürücü S.K.'nin ehliyetine el konuldu.

Ekiplerce S.K.'ye 4 bin 64 lira ceza kesildi.

Sürücünün ehliyetini 1 önce hafta aldığı ve bugün doğum günü olduğu öğrenildi. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
1
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
2
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
3
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
4
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
5
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
﻿MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil bakın kimi bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki hesap çarşıya uymadı
6
﻿MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil bakın kimi bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki hesap çarşıya uymadı
﻿MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil bakın kimi bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki hesap çarşıya uymadı
﻿İşte Türkiye ekonomisinde 2023 yılında yaşanacaklar
7
﻿İşte Türkiye ekonomisinde 2023 yılında yaşanacaklar
﻿İşte Türkiye ekonomisinde 2023 yılında yaşanacaklar
﻿Ehliyetini ilk haftasında kaptırdı
﻿Ehliyetini ilk haftasında kaptırdı
﻿Ehliyetini ilk haftasında kaptırdı
﻿İki ayda 82 çocuğa kızamık teşhisi konuldu
﻿İki ayda 82 çocuğa kızamık teşhisi konuldu
﻿İki ayda 82 çocuğa kızamık teşhisi konuldu
﻿Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı
﻿Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı
﻿Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı
﻿Manisa'da yeni yılın ilk saatlerinde acı kaza
﻿Manisa'da yeni yılın ilk saatlerinde acı kaza
﻿Manisa'da yeni yılın ilk saatlerinde acı kaza
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.