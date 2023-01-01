﻿Ehliyetini ilk haftasında kaptırdı

Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik ekipleri Kemalpaşa Mahallesi'nde alkol denetimi yaptı.
Denetimde durdurulan bir araçta 0,58 promil alkollü olduğu tespit edilen aday sürücü S.K.'nin ehliyetine el konuldu.
Ekiplerce S.K.'ye 4 bin 64 lira ceza kesildi.
Sürücünün ehliyetini 1 önce hafta aldığı ve bugün doğum günü olduğu öğrenildi. (AA)
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