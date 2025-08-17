Trafiği birbirine kattı! Şişli saniyelerle ölümden döndüler

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Şişli’de korkutucu bir kaza meydana geldi. 17 yaşındaki sürücü kontrolü kaybettiği otomobil ile 7 araca çarptı. Daha sonrada seyyar satıcılık yapan bir kişinin seyyar tezgahına çarptı. 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu.

Olay, saat 00.10 sıralarında Bozkurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 17 yaşındaki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek caddede bulunan seyyar tezgaha çarptı. Savrulan araç, daha sonra park halindeki 4 ticari araçla, 3 motosiklete çarparak durabildi. Kaza sırasında yolda bulunan 2 kişi ise ölümden saniyelerle kurtuldu. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada araçlarda ve seyyar tezgahta hasar oluştuğu öğrenildi.

2 KİŞİ KOŞARAK KURTULDU

Kazada yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen otomobilin seyyar tezgaha ve 7 araca büyük bir gürültüyle çarptığı anlar yer alıyor. Görüntülerde aracın hızla ilerlediği sırada yolda bekleyen 2 kişinin koşarak kaçtığı ve ölümden son anda kurtulduğu anlar da görülüyor. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

