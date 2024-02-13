Trafiği tehlikeye düşürdükleri sosyal medyadan belirlenen 4 sürücüye para cezası

Kaynak: AA
Trafiği tehlikeye düşürdükleri sosyal medyadan belirlenen 4 sürücüye para cezası
Erzurum’da trafikte tehlikeli hareketler yaptıkları tespit edilen 4 kişi polis ekiplerince tespit edildi. Tespit edilen şahıslara idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, il genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Kuzey Çevre Yolu'nda tehlikeli şerit ihlali yaparak trafik akışını tehlikeye düşüren 4 araç sürücüsünün sosyal medyada çıkan görüntüleri üzerine çalışma başlattı.

Polisler tespitini yaptıkları 4 sürücünün her birine, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Aksine işaret bulunmadıkça sürücülerin, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirme" maddesinden 6 bin 439'ar lira, "kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmama" suçundan 690'ar lira olmak üzere toplam 28 bin 516 lira idari para cezası uyguladı.

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