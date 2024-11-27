Trafik cezalarına dev zam. Kırmızı ışıkta geçen yanacak

Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" yayımlandı. İşte o tebliğe göre trafik cezalarındaki artış oranı yüzde 43,93 olarak duyuruldu.

1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak trafik cezaları cüzdanları yakacak cinsten. Yeni trafik cezaları milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor. 2025'ten itibaren trafik cezaları bu oran üzerinden hesaplanacak.

2025 TRAFİK CEZASI ZAMLARI

Yeniden değerleme oranı ile trafik cezalarında ödenecek rakamlar da arttı. Yeni yılın ilk gününden itibaren uygulanacak zamlı tarife ortaya çıktı. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 2.168 liraya yükselirken, alkollü araç kullanmanın cezası da 10 bin liraya yaklaştı.

Buna göre gelecek yıl uygulanacak trafik cezalarında rakamlar şöyle oldu:

***Kırmızı ışık ihlali: 2.168 TL (2024 yılında 1.506 TL'ydi)

***Ruhsatsız araç kullanma: 9.267 TL (2024 yılında 6.439 TL'ydi)

***Emniyet kemeri takmamak 993 TL (2024 yılında 690 TL'ydi)

***Seyir halinde telefon kullanmak: 2.168 TL (2024 yılında 1.506 TL'ydi)

***Engelli otoparkını işgal: 1.986 TL (2024 yılında 1.380 TL'ydi)

***Muayene yaptırmamak: 2.168 TL (2024 yılında 1.506 TL'ydi)

***Kış lastiği taktırmamak: 5.856 TL (2024 yılında 4.069 TL'ydi)

***Park yasağı ihlali: 993 TL (2024 yılında 690 TL'ydi)

***Alkollü araç kullanmak (ilk ceza): 9.267 TL (2024 yılında 6.439 TL'ydi)

Bu arada Cumhurbaşkanının trafik cezalarını indirme ya da artırma yetkisi bulunmuyor. Bu nedenden dolayı trafik cezalarındaki rakamlar kesinleşmiş oldu.