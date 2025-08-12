Trafik cezasına kızdı, binanın tepesine çıktı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trafik cezasına kızdı, binanın tepesine çıktı!

Adıyaman'da, trafik polis ekiplerince kendisine yazılan trafik cezasına sinirlenen genç binanın tepesine çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Valilik Kavşağı yakınlarında motosikletiyle trafik ışıklarında duran İ.Ç., isimli genç, trafik polis ekiplerince yol kenarına çekmesi istenildi. Motosikletten indirilen İ.Ç'den evrakları istenilerek motosiklette inceleme yapıldı. Yapılan incelemeler sonrasında İ.Ç., isimli motosiklet sürücüsüne kask kullanmamak ve evrak eksikliğinden dolayı cezai işlem uygulandı.

Yaklaşık 10 bin TL para cezası kesilen ve motosikleti çekiciye yüklenen genç duruma sinirlenerek Valilik Kavşağında bulunan 7 katlı binanın tepesine çıktı. Duruma tepki gösteren ve canına kıymak isteyen İ.Ç., için olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce İ.Ç., ikna edilerek aşağıya indirildi. Binadan indirilen genç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trafik cezasına kızdı, binanın tepesine çıktı!

Trafik cezasına kızdı, binanın tepesine çıktı!

Trafik cezasına kızdı, binanın tepesine çıktı!

Son Haberler
İsrail ordusunda gerginlik: Tartışmalı isim terfi listesinde
İsrail ordusunda gerginlik: Tartışmalı isim terfi listesinde
Brent petrol yükselişte: Trump’ın kararı piyasaları nasıl etkileyecek? (12 Ağustos 2025)
Petrol fiyatları nereye gidiyor?
Kanser savaşında yeni umut! Zaferin anahtarı belli oldu
Kanser savaşında yeni umut! Zaferin anahtarı belli oldu
Galatasaray Gardi'yi ihya etti!
Galatasaray Gardi'yi ihya etti!
Hatay’da alevlerle mücadele: Yayladağı’nda orman yangını kontrol altına alınıyor
Hatay’da alevlerle mücadele: Yayladağı’nda orman yangını kontrol altına alınıyor