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Trafik denetiminde drona yakalanan taksici: ''Havadan geldi, havadan ceza yedik''

Beşiktaş’ta gerçekleştirilen havadan trafik denetiminde emniyet kemeri takmayan ve seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere ceza kesildi. Kemer takmadığı dron ile tespit edilen bir taksici ise, “Havadan geldi. Havadan ceza yedik” dedi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 16:44
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Trafik denetiminde drona yakalanan taksici: ''Havadan geldi, havadan ceza yedik''

Trafik denetiminde drona yakalanan taksici: ''Havadan geldi, havadan ceza yedik''
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Beşiktaş’ta dron ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Kurallara uymayan sürücülerin dron ile havadan tespit edildiği denetimde, 3 kişiye kemer takmadığı için 196’şar TL, 1 kişiye ise seyir halinde cep telefonu kullandığı için 427 TL para cezası kesildi.



“Havadan ceza yedik, kardeşim”

Kemer takmadığı için ceza yiyen taksi sürücüsü Abdullah Sayhan, “Evet, gördüğünüz gibi drona yakalandık. Yapacak bir şey yok, ne yapalım. Evet, kemer takmıyordum. Kardeşim, indi-bindi yapıyoruz, yolcu alıyoruz, bagaj indiriyoruz, ondan dolayı bazen takmayı unutuyoruz. Yedik kardeşim, al bak şimdi yedik. Havadan geldi, evet. Daha önce de ben yine ceza yemiştim, aynen. Havadan ceza yedik, kardeşim” dedi.

“Drona denk geldik böyle oldu”

Kemer takmadığı için ceza yiyen bir başka sürücü Berk Yiğit Kısmet ise, “Montla ilgili bir sıkıntı oldu. O sırada emniyet kemerini çıkarmak zorunda kaldım. O sırada da cezaya denk geldik. Dron ile yakalandık. Drona denk geldik böyle oldu” diye konuştu.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, dron ile havadan gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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