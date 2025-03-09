Trafik denetimlerinde 528 bin 511 araca veya sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 Şubat-6 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde, toplam 528 bin 511 araca veya sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 27 Şubat-6 Mart 2025 tarihleri arasında 3 milyon 541 bin 972 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 61 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 149 bin 309, periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 367, emniyet kemeri kullanmayan 26 bin 462, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 62 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 997 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 528 bin 511 araca veya sürücüye işlem uygulandı.

"Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, paylaşımında, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal da etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" uyarısında bulundu.