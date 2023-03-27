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Trafik gürültüsü tansiyonu nasıl yükseltir

Yapılan bir araştırma, trafik gürültüsünün hipertansiyona yol açabileceği gerçeğini ortaya koymaya yetti. Peki trafik gürültüsü tansiyonu nasıl yükseltir? İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 08:01
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Trafik gürültüsü tansiyonu yükseltir mi

Trafik gürültüsü tansiyonu nasıl yükseltir
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Editör: Yaşar Gürsoy

Sonuçları "Journal of the American College of Cardiology" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bilim insanları trafik gürültüsü ile hipertansiyon arasındaki ilişkiyi inceledi ve açıkladı.

İngiltere'deki Biobank adlı biyomedikal veri tabanından sağlanan verilerin ele alındığı araştırmada, yollardaki trafik gürültüsünün ölçümünde, verileri incelenen kişilerin yerleşim yerleri ve Avrupa'da modelleme aracı olarak kullanılan Genel Gürültü Değerlendirme Metodu kullanıldı. Hipertansiyon şikayeti olmayan 40 ila 69 yaşlarındaki 246 bin 447 kişinin verilerinin 8 yıldan uzun bir süre takip edildiği araştırmada, işlek ve gürültülü yollara yakın yaşayanlarda hipertansiyon görülme olasılığının arttığı sonucuna ulaşıldı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün güncel verilerine göre, dünyada 1,28 milyar hipertansiyon hastası bulunuyor.

Araştırmada, trafik gürültüsüne maruz kalmanın birincil hipertansiyon riskini artırabildiği ve gürültünün dozu arttıkça hastalık riskinin de arttığı belirlendi. Diğer yandan araştırmacılar, hem trafik gürültüsü hem de hava kirliliğine maruz kalanların yüksek tansiyon hastası olma ihtimallerinin oldukça yüksek olduğuna dikkati çekti.

AA

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