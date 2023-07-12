Trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Kadıköy'de trafik denetimi yaptı. Ekipler kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve emniyet kemeri ile ilgili kurallara uyumayan sürücülere cezai işlem uyguladı. Denetimlerde cep telefonu kullanmaktan cezai işlem uygulanan bir sürücü "Haberim yoktu evden yeni çıktım. Yola çıkıyorum. Cep telefonu elimdeydi ama konuşmadım. Zaten dijital araba. Telefon delimde diye kullanmamama rağmen 950 lira kesmişler. Haklı .İki elimle direksiyonu tutma gerekiyordu " dedi. Emniyet kemeri takılı olmadığı için ceza kesilen başka bir sürücü ise, "Emniyet kemeri takılı değildi" dedi. Trafik ekipleri tarafından durdurulan bir başka sürücü ise, "Kemer takmamışız. Haklı olarak durdurdular. Yapacak bir şey yok. Devletin kestiği parmak acımaz. Makbuz verdiler bakmadım " diye konuştu. Motosiklete iki çocuğuyla binen ve sadece kendisi kask takan bir motosiklet sürücüsü de trafik ekipleri tarafından durduruldu.

MİNİBÜSLER DE DENETLENDİ

Denetimler sırasında yolcu gibi minibüse binen sivil polis ekipleri de hatalı gördükleri sürücülere cezai işlem uyguladı. Sigara kullanan, ikinci şeritte yolcu alan, ayakta yolcu taşıdığı tespit edilen bir minibüs sürücüsüne de ceza kesildi. Denetimlerde sürücülere, muayenesiz araç kullanmak, izin verildiği halde muayenesiz trafiğe çıkmak, yetersiz ehliyet, trafik levhalarına uymama, fazla yolcu alma, cep telefonu ile konuşmak, emniyet kemeri kullanmamak, koruma başlığı ve sigortasız araç kullanmaktan, toplamda 17 bin 661 lira cezai işlem uygulandı. İki araç trafikten men edildi.

(Kaynak: DHA)