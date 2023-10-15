Trafik kurallarını ihlal eden hafriyat kamyonu şoförüne ceza

Olay, 11 Ekim Çarşamba günü Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal mevkisinde meydana geldi.

Bağdat Caddesi üzerinde ilerleyen 34 KM 0604 plakalı hafriyat kamyonu şoförü A.E., tehlikeli hareketler yaparak hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince incelenmesi sonucunda hafriyat kamyonu şoförü A.E. yakalandı.

İşlem yapılan şoföre, Karayolları Trafik Kanunu'nun; 'Trafiği aksatacak ve tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek' maddesinden 951 TL, 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 436 TL, 'Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; iki veya daha fazla şeritli yollarda geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememeleri' maddesinden bin 979 TL olmak üzere toplamda 3 bin 366 TL tutarında ceza kesildi.