Trafik sigortasında artış oranı belli oldu

SEDDK tarafından karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası primlerinin artış oranını açıkladığı genelge yayımlandı. Yeni genelgeyle önümüzdeki ay uygulanacak azamı artış oranı da belirlendi.

YÜZDE 3.25 ARTIŞ

Açıklanan genelgede "Madde 1-14/07/2007 tarih 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmeliğin geçici 11. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 2024 yılı mayıs ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, 2024 yılı haziran ayı için yüzde 3,25 artırılarak uygulanır" ifadeleri kullanıldı.

SEDDK tarafından 1 Mayıs itibarıyla hasar maliyet endeksi uygulaması da devreye sokuldu.

Zorunlu trafik sigortasında yapılan prim artışı, her ay endeksi oluşturan asgari ücret, yedek parça, bakım-onarım ve motorlu araçlardaki fiyat değişimleri gibi kriterler dikkate alınarak düzenleniyor.