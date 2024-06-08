Trafik sigortasında yapılacak zam belli oldu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) zorunlu trafik sigortasında temmuz ayında uygulanacak azami prim artışını açıkladı.

SEDDK’nın yayımladığı genelgeye göre, Temmuz ayı azami prim artış oranı yüzde 3,5 oldu.

Genelgede, "Madde 1-14/07/2007 tarih 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmeliğin geçici 11. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 2024 yılı haziran ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, 2024 yılı temmuz ayı için yüzde 3,5 artırılarak uygulanır" ifadeleri kullanıldı.

Uygulamanın 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacağı da açıklandı.

Öte yandan SEDDK, bu tür düzenlemelerle hem sigorta şirketlerinin hem de sigortalıların menfaatlerini korumayı hedefliyor.

Dolayısıyla artık sigortalı araç sahiplerinin, temmuz ayında prim ödemelerini yaparken bu artış oranını dikkate almaları gerekiyor.