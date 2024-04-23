Trafik sigortasında yeni dönem: Zam hesabı değişti

Trafik sigortalarında yeni dönem başlıyor, zam hesabı değişiyor.

Trafik sigortasında prim artışları 7 yıldır Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirleniyor.

Poliçeler, zam için tespit edilen tavan fiyatın üzerinde satılamıyor.

Bu uygulama mayıs ayından itibaren değişecek.

Artık yeni oluşturulan maliyet endeksine göre artış oranı belirlenecek.

YÜZDE 5'ER ZAM YAPILDI

Ocak-şubat aylarında yüzde 10, mart-nisan aylarında da yüzde 5'lik zam trafik sigortasına yansıtılmıştı.

Mayıs ayı zam oranı üst sınırı yeni uygulamayla yüzde 3 olarak belirlendi.

Maliyet endeksini, kazaların hasar ödemeleri mevcut asgari ücret düzeyine göre belirlendiği için en fazla asgari ücret artışı etkiliyor.

DAHA FAZLA ZAM TALEP EDİYORLAR

Bu durum, asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmaması halinde trafik sigortasında da fiyatın çok fazla yükselmeyeceği anlamına geliyor.

Ancak maliyetlerinin daha yüksek olduğunu öne süren sigorta şirketleri zam miktarının daha yüksek olmasını talep ediyor.