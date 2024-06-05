Trafik sigortasını tamamen değiştirecek sistem. Kaza yapmayan sürücüler bayram edecek

Uğur Gülen 100 araçtan sadece 4'ünün kaza yaptığını vurguladı.

Trafik sigortasında zarar yüzde 46 azaldı ancak hasar primi arttı. Konuya ilişkin açıklama yapan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, trafik sigortasında sektörün istekli olduğunu söyleyerek serbest tarife önerisini duyurdu.

TSB Başkanı Uğur Gülen, tüm paydaşlarına destek olacak, sigortacılığın gelişmesine fayda sağlayacak bir TSB oluşturmak için çalıştıklarını söyleyerek, “Bunun ilk adımı olarak sigorta sektörünün 2025-2030 yıllarını kapsayan 5 yıllık strateji çalışmalarına başladık” diye konuştu.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Uğur Gülen, iki yıl görev yapacak yeni Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte sigorta sektörünün ilk çeyrek rakamlarını ve gündemdeki konuları değerlendirdi. Gülen TSB’nin önümüzdeki döneme ait hedeflerini paylaştı.

2024'ün ilk çeyreğinde, 2023 yılının aynı dönemi kıyaslandığında trafik sigortasında zararın yüzde 46 azalarak, 1,4 milyar liraya düştüğünü hatırlatan Uğur Gülen, geçen yılın aynı döneminde bu branştaki zararın 2,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirtti.

"TRAFİK SİGORTASINI SEKTÖRÜN GÜNDEMİRDEN ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Uğur Gülen, bu durumun trafik sigortasındaki hasar/prim oranına yansımadığını ifade etti.

Rakamları irdeleyen Gülen 2024'ün ilk çeyreğinde trafik sigortasındaki hasarlar için sigorta şirketlerinin cebinden çıkan tutarın önceki yıla göre arttığını söyledi. Birlik yönetimi olarak trafik sigortasını sektörün gündeminden çıkarmak istediklerini vurgulayan Gülen, "Bunu çözersek, gerçekten büyük bir zaman ortaya çıkacak ve başka konuları düşünmeye başlayabileceğiz." diye konuştu.

SERBEST TARİFE ŞART

Uğur Gülen, trafik sigortasında serbest tarifeye geçilmesi yönünde sektörün istekli olduğuna vurguladı. Uğur Gülen özellikle hiç kaza yapmayan sigortalılar için çok daha adil ve sağlıklı primlendirme yapılabilmesi için en sağlıklı yöntem olan serbest tarifeye geçilmesi gerektiğini söyledi. Uğur Gülen tüm araçlara bakıldığında, trafikte 100 araçtan sadece 4 'ünün kaza yaptığını hatırlattı.