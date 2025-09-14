Trafikte Çıldırdı! Öfkesini beton mikserinden çıkardı

Trafikte Çıldırdı! Öfkesini beton mikserinden çıkardı

Hatay’ın Antakya ilçesinde trafikte yol verme tartışması gergin anlara sahne oldu. Öfkelenen bir vatandaş, öfkesini beton mikserini yumruklayarak aldı.

Hatay'da trafikte yaşanan yol verme tartışmasında sinirlenen adam beton mikserini yumrukladı, o anlarsa kameraya yansıdı.

Olay, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte yaşanan yol verme tartışmasında gergin anlar yaşayan bir vatandaş, tartıştığı aracın sürücüsünün kullandığı Nas betona ait mikseri yumrukladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan tartışmada yaralanan olmazken sinirlenen vatandaşın kendini ringde hissedercesine kamyonu yumrukladığı anlar kameraya yansıdı.

