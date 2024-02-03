Trafikte eli silahlı maganda terörü. Caddelerde dehşet saçtı

Görüntü İstanbul Zeytinburnu'ndan...Eline silah alan bir şehir magandası motosikletine atladı, trafikte dehşet saçtı, otomobillere silah doğrultup, tabancayla havaya ateş açtı.

Trafikte motosikleti ve silahıyla dehşet saçan maganda hem de bunu şehrin göbeğinde yaptı.

Otomobillere silah doğrultan bu şehir magandası görüntüleri bir de sosyal medyada paylaştı.Motosiklet sürücüsü görüntülerin altına bir de utanmadan '8 saattir trafiği tehlikeye sokmuyorum, uyuyordum' notuyla paylaştı. Polis şimdi bu görüntüleri çeken ve şehrin göbeğinde terör yaratan bu zanlıyı uykuya dalmadan yakalar.