Trafikte paletler yola saçıldı, faciadan dönüldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trafikte paletler yola saçıldı, faciadan dönüldü

Aydın'da kamyonetten yola düşen paletler trafikte korku dolu anlara sebep oldu.

Aydın’da karayolunda seyreden kamyonetteki paletler yola saçıldı, karayolunda trafik durma noktasına gelirken her hangi bir kaza yaşanmaması faciayı önledi.

Olay Aydın Denizli karayolu Umurlu Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre karayolunda seyir halinde olan kamyonetteki ahşap paletler kamyonetin önünden yola savruldu.

Erzurum'da korkunç kaza. Üç kişi öldüErzurum'da korkunç kaza. Üç kişi öldü

Ayvalık’ta trafik kazası: 2 yaralıAyvalık’ta trafik kazası: 2 yaralı

Kamyonetin arkasında seyreden araç sürücüleri paletlerin yola savrulması ile zor anlar yaşadı. Ani fren yaparak duran araç sürücüleri tek şeritten yollarına devam etti. Yola saçılan paletlerin araca tekrar yüklenmesi ile trafik normale dönerken, olayın kaza ile sonuçlanmaması facianın önüne geçildi.

Son Haberler
Rize'de şiddetli yağış nedeniyle heyelanlar meydana geldi
Rize'de şiddetli yağış nedeniyle heyelanlar meydana geldi
Erzurum'da deprem
Erzurum'da deprem
Fenerbahçe ve Galatasaray'daki transfer çılgınlığını ortaya çıkardı
Fenerbahçe ve Galatasaray'daki transfer çılgınlığını ortaya çıkardı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin Tüzük Kurultayı'na katılmayacağı iddia edildi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin Tüzük Kurultayı'na katılmayacağı iddia edildi
Ankara'da korkutan anlar: Tüp patlamasıyla balkondan atladı
Ankara'da korkutan anlar: Tüp patlamasıyla balkondan atladı