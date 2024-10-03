Trafikte 'pes' dedirten görüntü! Yolun yarısını kaplayarak malzeme taşıdı

Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan kamyonetin arkasında taşınan yük, görenlere "pes" dedirtti.

Çatı malzemeleri yüklü kamyonet, 3 şeritli yolun yarısını kapatarak trafiği tehlikeye düşürdü.

O sırada trafikte seyir halinde olan bir sürücü, cep telefonu ile kamyoneti görüntüledi.

Video çeken sürücü, "İnsan sağlığı ve trafik kuralları hiçe sayılıyor, görüyorsunuz" diyerek duruma tepki gösterdi.

Kazaya davetiye çıkaran kamyonet şoförü ise tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti.