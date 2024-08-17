Trafikte pes dedirten görüntüler: Motosikletle halı taşıdılar

Bursa'da trafikte yaşanan tehlikeli olayların derlendiği video gündem oldu. Bir motosiklet sürücüsü, arkasında oturan arkadaşına iki büyük halı taşıttı. Hem kasksız hem de herhangi bir güvenlik önlemi almadan gerçekleştirilen bu tehlikeli yolculuk, vatandaşların tepkisine neden oldu. Motosikletin arkasında oturup iki eliyle iki ayrı halıyı taşıyan ikili trafiğe tehlike saçarken görüntüler trafikteki diğer vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Videonun devamında düğün konvoyuna katılan bir otomobilin arka camından kendini sarkıtan vatandaş, hızla ilerleyen trafikte hem kendi için hem de trafikteki diğer vatandaşlar için tehlike oluşturdu.

Üç kişinin bir motora binerek hızlı bir şekilde trafikte ilerlediği diğer görüntüler ise görenleri hayrete düşürdü.

Vatandaşların kameralarına yansıyan bu hareketler trafikte güvenli sürüşün ve kurallara uyulması gerektiğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu tarz hareketler yalnızca yapan kişinin değil trafikteki diğer sürücülerin de can güvenliğini tehlikeye attığından tepki topladı.