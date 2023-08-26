Trafikte tartıştığı TIR'cı kadın çıkınca işler değişti

El frenini çektikten sonra TIR'ın kapısına dayanan sürücü karşısındakinin kadın olduğunu görünce olayın boyutu değişti. Küfürler havada uçuştu ama daha sonra herkes yoluna devam etti.

Trafikte tartıştığı TIR'cı kadın çıkınca işler değişti

İstanbul Ümraniye'de yaşanan trafik tartışması dikkat çekti. Ancak bu tartışmanın kısa sürmesinin nedeni ise TIR sürücüsünün kadın çıkması. El frenini çeken sürücü araçtan indiği gibi TIR'ın kapısına dayandı. Ancak karşısındaki bir kadın TIR şoförüydü. Tartışma başladı ama çabuk bitti

İstanbul Ümraniye'de TIR şoförü kadın ile bir diğer sürücünün sözlü tartışmaya girdiği anlar dikkat çekti.

TIR'ı kullanan kadın şoför, yol verme nedeniyle bir araç tarafından önü kesildi. Araçtan inen şahıs, TIR'ın yanına gelerek bir anda sözlü tartışmaya başladı. TIR'ı kullanan şoförün kadın olması nedeniyle şahıs bir anlık şaşkınlık yaşarken, tartışmayı sürdürmeye devam etti. Küfürler havada uçuştu ama otomobil sürücüsü, kadın şoförün baskın çıkması nedeniyle tartışmayı sonlandırdı. Yaşananlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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