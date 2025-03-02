Trafikte yeni dönem! Cezalar ağırlaşıyor… Alkollü sürücüye hapis

Yeni yargı paketi üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Paket kapsamında, ceza infaz sisteminde yenilikler planlanırken, trafikte güvenliği riske atanlara yönelik yaptırımlar da güçlendirilecek. Drift yapanlar, ehliyetsiz direksiyon başına geçenler ve alkollü araç kullananlara uygulanacak cezalar daha caydırıcı hale getirilecek.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMINA HAPİS CEZASI

Yeni düzenlemeyle alkollü araç kullanma suçunun alt sınırı 3 aydan 6 aya yükseltilecek. Bu suçtan hüküm giyenler, en az 36 gün, en fazla ise 144 gün hapiste kalabilecek. Alkollü araç kullanma cezası da 9 bin 267 liradan 50 bin liraya çıkarılacak. Ehliyete el koyma süresi ise 6 aydan 1 yıla uzatılacak. Uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmanın cezası da 47 bin 842 liradan 100 bin liraya yükselecek.

DRİFT YAPANLARA 80 BİN LİRA CEZA

Drift yapanlara uygulanan 46 bin 392 liralık para cezası, yeni paketle 80 bin liraya çıkarılacak. Ehliyetin geri alınma süresi de 60 günden 1 yıla uzatılacak.

MAKAS ATMAYA 50 BİN LİRA YAPTIRIM

Trafikte makas atma ihlali de pakette yer alıyor. Mevcut durumda 9 bin 267 lira olan bu ceza, 50 bin lira olarak güncellenecek ve ehliyet 1 yıl süreyle geri alınacak.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMAYA 40 BİN LİRA CEZA

Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası da artırılıyor. Halihazırda 18 bin 677 lira olan ceza, yeni düzenlemeyle 40 bin liraya yükseltilecek.

AMBULANSA YOL VERMEYENE 20 BİN LİRA

Acil durum araçlarına (ambulans, itfaiye, polis) geçiş önceliği tanımamanın cezası 993 liradan 20 bin liraya çıkarılacak.

TRAFİKTE YOL KESMEYE 3 YILA VARAN HAPİS

Trafikte yol kesme eylemi, Türk Ceza Kanunu’na (TCK) dahil edilecek. Bu suçu işleyenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak ve ehliyetleri 1 yıl süreyle geri alınacak.