Trafikteki araç sayısı eylülde arttı

TÜİK'in verilerine göre eylülde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 212 bin 451 oldu. Bu taşıtların yüzde 56,8'ini motosiklet, yüzde 29,5'ini otomobil, yüzde 7,9'unu kamyonet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı önceki aya göre yüzde 0,5 arttı

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 28,4, traktörde yüzde 5,2, motosiklette yüzde 4,3 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 52,4, otobüste yüzde 17,1, otomobilde yüzde 5,3, kamyonetteyüzde 4,8 ve kamyonda yüzde 1,7 azaldı.

EYLÜL AYINDA 992 BİN 171 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI



Eylül ayında devri(1) yapılan taşıtların %66,4'ünü otomobil, %14,8'ini kamyonet, %11,5'ini motosiklet, %2,8'ini traktör, %1,9'unu minibüs, %1,9'unu kamyon, %0,5'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



EYLÜL AYINDA 62 BİN 677 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI



Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %12,0'ı Renault, %8,9'u Fiat, %6,6'sı Volkswagen, %5,5'i Toyota, %5,5'i Hyundai, %5,5'i Opel, %4,9'u Skoda, %4,6'sı Mercedes-Benz, %4,5'i Peugeot, %4,0'ı BMW, %3,6'sı Citroen, %3,5'i Dacia, %3,3'ü Nissan, %3,1'i Kia, %3,1'i Honda, %2,9'u Chery, %2,3'ü Ford, %1,8'i Audi, %1,3'ü Volvo, %1,1'i Mini ve %11,9'u diğer(2) markalardan oluştu.



OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 1 MİLYON 961 BİN 456 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI



Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %13,8 artarak 1 milyon 961 bin 456 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da %2,1 artarak 22 bin 962 adet oldu. Böylece Ocak-Eylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 938 bin 494 adet artış gerçekleşti.

OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN %63,1'İ BENZİN YAKITLIDIR



Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 746 bin 595 adet otomobilin %63,1'i benzin, %14,6'sı hibrit, %12,4'ü dizel, %8,8'i elektrikli ve %1,1'i LPG yakıtlıdır. Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 963 bin 660 adet otomobilin ise %34,6'sı dizel, %32,3'ü LPG, %30,0'ı benzin, %2,1'i hibrit ve %0,9'u elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI



Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 746 bin 595 adet otomobilin %32,6'sı 1300 ve altı, %22,1'i 1401-1500, %16,7'si 1301-1400, %12,9'u 1501-1600, %6,3'ü 1601-2000, %0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.



OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN 288 BİN 615'İ GRİ RENKLİDİR



Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 746 bin 595 adet otomobilin %38,7'si gri, %25,8'i beyaz, %13,0'ı siyah, %11,1'i mavi, %6,0'ı kırmızı, %2,9'u yeşil, %0,8'i turuncu, %0,8'i sarı, %0,5'i kahverengi ve %0,4'ü diğer renklidir.