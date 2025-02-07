Trafikteki tehlikeli yarış cezayla bitti

Kaynak: İHA
Trafikteki tehlikeli yarış cezayla bitti

Erzurum'da bir grup genç kent merkezinde tehlikeli harekette bulundular. Otomobil yarışı yapıp o anları bir de sosyal medyadan paylaştılar. Olayın ardından inceleme başlatıldı.

Sosyal medya platformu üzerinde "Erzurum'da trafiğe açık yolda yarış yapanlar görenleri şoke etti" şeklindeki paylaşımın ardından yapılan incelemelerde söz konusu şahıslar ve araçlar tespit edildi.

aw386863-01.jpg

Şahıslardan A.D.'ye 2918 sayılı K.T.K.'nın 47/1d "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yükümlülüklere uymamak', 73/a "Kamunun rahat ve huzurunu bozacak tedbirsiz, saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek" maddelerinden, diğer aracın sürücüsü E.T.'ye 47/1d,73/a ve 36/3-a "Sürücü belgesiz araç kullanmak" maddelerince toplam 41 bin 326 TL cezai işlem uygulandı.

aw386863-02.jpg​​​​​​​

Şahıslar TCK 179/2 maddesinden işlem uygulanmak üzere Gölbaşı Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

aw386863-03.jpg

aw386863-04.jpg

Son Haberler
Beşiktaş’ın Sivasspor kamp kadrosu açıklandı
Beşiktaş’ın Sivasspor kamp kadrosu açıklandı
Soğuk günlere sıcak ikram
Soğuk günlere sıcak ikram
Körfez’de korku dolu anlar! Özel Halk otobüsü ile Kar kürüme aracı çarpıştı! 9 yaralı
Körfez’de korku dolu anlar! Özel Halk otobüsü ile Kar kürüme aracı çarpıştı! 9 yaralı
Diyarbakır’da kar nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
Diyarbakır’da kar nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
Ekranların Karadeniz dizisiydi! Daha başlamadan ertelendi
Ekranların Karadeniz dizisiydi! Daha başlamadan ertelendi