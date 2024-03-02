Trafiktekilerin hayatlarını hiçe saydı. Tek tekerlek üzerinde yol aldı

Kaynak: DHA
Trafiktekilerin hayatlarını hiçe saydı. Tek tekerlek üzerinde yol aldı
Trafikte tek tekerlek üzerinde motosiklet kullandı. Çevresindeki vatandaşların hayatlarını hiçe saydı.

Maltepe D-100 karayolunda tek teker giden motosikletlinin trafiği tehlikeye attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

D-100 karayolu Maltepe Mevkii Ankara istikametine giden motosikletin sürücüsü etrafındaki vatandaşları aldırış etmeden, tek tekerlek üzerinde bu hareketi yaptı. Motosiklet sürücüsü D-100 karayolu üzerinde tek teker ilerleyerek hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye attı. O anlar aynı istikamette seyir halinde olan, başka bir aracın içerisinde bulunan bir kadın tarafından cep telefonuna kaydedildi.Kadının sözlerinde isyan vardı.

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