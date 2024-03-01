Trafikten kaçmak için arabayı kaldırımda sürdüler. Bu kadarına da yuh

Olaylar, dün Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi'nde meydana geldi.

Sabah saatlerinde, yoğun trafikte ilerlemekte zorlanan bir otomobil sürücüsü ve bir motosikletli, daha hızlı gitmek için kaldırıma çıktı. Sürücü, kaldırımda yürüyen yayalardan korna çalarak yol istedi. Ardından, otomobil ve motosikletli, kaldırımda ilerleyerek gözden kayboldu. Benzer bir olay, Hadımköy'de yaşandı.

Bir otomobil sürücüsü, caddenin yerine kaldırıma çıkarak yayalardan yol istedi. Yayaların şaşkın bakışları arasında ilerleyen araçlar, cep telefonu kamerasına yansıyan ilginç anlara neden oldu.

Bu tür trafik ihlalleri, sadece trafik güvenliğini tehlikeye atmakla kalmaz, aynı zamanda yayaların güvenliğini de riske sokar. Trafik kurallarına uymak ve yayaların güvenliğini ön planda tutmak önemlidir.